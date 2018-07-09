ЦСКА может оставить Игнашевича в тренерском штабе

Как стало известно Sport24.ru, ЦСКА рассматривает возможность оставить Сергея Игнашевича в качестве одного из ассистентов главного тренера Виктора Гончаренко , либо в структуре клуба. Сам белорусский специалист лично заинтересован в том, чтобы экс-защитник остался в команде. Все будет зависеть от решения самого Игнашевича.

Напомним, 38-летний защитник принял решение завершить карьеру после четвертьфинальной игры чемпионата мира между Россией и Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти), в котором он провёл на поле 120 минут и забил послематчевых пенальти. Он являемы рекордсменом по количеству матчей за сборную — на его счету 127 встреч.

Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004-го по 2018-й годы.