Ещё
ЦСКА может оставить Игнашевича в тренерском штабе
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА может оставить Игнашевича в тренерском штабе 

SPORT24.ru 15 часов назад
Как стало известно Sport24.ru, ЦСКА рассматривает возможность оставить Сергея Игнашевича в качестве одного из ассистентов главного тренера Виктора Гончаренко, либо в структуре клуба. Сам белорусский специалист лично заинтересован в том, чтобы экс-защитник остался в команде. Все будет зависеть от решения самого Игнашевича.
Напомним, 38-летний защитник принял решение завершить карьеру после четвертьфинальной игры чемпионата мира между Россией и Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти), в котором он провёл на поле 120 минут и забил послематчевых пенальти. Он являемы рекордсменом по количеству матчей за сборную — на его счету 127 встреч.
Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004-го по 2018-й годы.
SPORT24.ru: последние новости
Кот-оракул из Эрмитажа предсказал победу сборной Бельгии над французами «Ливерпуль» хочет купить защитника, кричавшего «Слава Украине» после матча с Россией Д. Билялетдинов: «Черчесов заслужил новый контракт со сборной России»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков прокомментировал выходку Виды55
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России15
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки13
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео771
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение