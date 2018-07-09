Политический анализ футбола

Чемпионат мира по футболу — самое зрелищное спортивное событие. Поскольку сегодня спорт зачастую больше переплетается с политикой, чем стоило бы, нынешний чемпионат в России создает благодатную почву для анализов и комментариев на эту тему. Что мы увидели? Что российский президент Владимир Путин справился с чемпионатом мира по футболу лучше, чем Месси, Роналду и Неймар. Что политические и экономические супердержавы и государства с высокой численностью населения вылетели из борьбы. А Европейский Союз , который так озабочен миграцией, одерживает над остальными футбольные победы благодаря своим мультикультурным командам.

Путин как Супермен

Чемпионат мира по футболу в России продлится еще неделю, и пока стране-организатору он приносил только успех. Прекрасные стадионы, никаких стычек между болельщиками, весьма дружественная атмосфера и достойное выступление отечественной сборной. Поэтому Владимиру Путину удалось извлечь из мундиаля намного больше, чем кто-то мог предполагать заранее. Путин очень умно завуалировал чемпионатом Украину, Крым, постоянные государственные репрессии, направленные против его оппонентов, масштабную коррупцию, клиентелизм и смычку между мафией и политикой и экономикой.

Иностранные болельщики повалили в Россию, и получилось, что они посетили ее, не имея шансов узнать ее глубоко. Они открыли для себя дружелюбную страну, так как не заглядывали за ее кулисы, да и времени и возможности для того, чтобы вникать во что-то в России, у них не было. Во время масштабных спортивных событий так происходит всегда, и пример — такая же успешная Олимпиада в китайском Пекине в 2008.

Путин хорошо понял, что главное — футбол, а не внимательное изучение подлинных российских нравов. Кстати, болельщики разных команд, как правило, на чемпионатах держатся вместе и не настроены на индивидуальное знакомство с окружающим. Ведь футбольный болельщик — специфический тип личности. Кроме того, СМИ все преподносят обобщенно: телеоператор рад каждой улыбке или слезе на камеру, а для разговоров о политике времени нет. Важно исполнение гимна, голы и отчаяние после проигранного матча. Кого в такой момент может интересовать Путин?

Однако сам Путин как раз был заинтересован в том, чтобы в какой-то момент все в России крутилось вокруг футбола. И ему это удалось. И полуавторитарному государству не жаль потратить на это пару миллиардов долларов. Кроме того, российский президент уделял большое внимание тому, с кем его замечали на футболе. Так, он появился на игре с Саудовской Аравией рядом с супервлиятельным наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом и даже обнялся с ним. Они встретились и за пределами стадиона, чтобы обсудить торговые и политические вопросы. Но на игре российской сборной с Испанией или Хорватией присутствовал только премьер-министр Дмитрий Медведев . То есть Путин не хотел показываться на публике рядом с испанским королем Филиппом VI и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Ведь Испания и Хорватия — страны ЕС, которые ввели против его страны санкции.

Европа и миграционные волны

На первый взгляд Европейский Союз во многих вопросах расколот и отнюдь не излучает мощь и силу, однако конец чемпионата мира по футболу свидетельствует совсем о другом. Все полуфиналисты — из ЕС.

В последние годы в Европе, наверное, не прошло и дня, чтобы не велись споры о миграции. Суждения о ней делаются резкие, и критика миграции усиливается. Но в полуфинал чемпионата мира по футболу в России прошли команды из Европейского Союза, сразу в трех из которых (Франция, Бельгия и Англия) играет много игроков, родившихся за пределами этих стран или происходящих из семей переселенцев. Только Хорватия тут — исключение. В сборной Франции, которая кажется наиболее сильным полуфиналистом из четырех, вообще подавляющее большинство игроков происходит из других стран. Это, разумеется, связано, в первую очередь, с тем, что Франция когда-то была колониальной державой, и родители нынешних игроков сборной переехали в нее жить.

Сторонники немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающей против миграции, после неудачи немецкой сборной на чемпионате возмущались, что в ней слишком «много иностранцев». Однако мультикультурализм в футболе сегодня проявляется, пожалуй, больше, чем во всех остальных видах спорта.

Примечателен и состав полуфиналистов из Европейского Союза. Франция и Бельгия — страны-основательницы ЕС, Англия (конечно, представленная Великобританией), наоборот, покидает ЕС, а Хорватия пока остается последним государством, которое вошло в ЕС в 2013 году.

Державы на обочине

Намного хуже — если смотреть с перспективы чемпионата мира по футболу — дела обстоят у самых сильных в политическом, военном и экономическом отношении стран мира, а также у стран с самой высокой численностью населения.

США, Китай, Индия или, например, Италия вообще не прошли на чемпионат мира по футболу. Россия, Бразилия, Германия, Испания и Япония тоже уже выбыли из борьбы.

Из 20 самых густонаселенных стран мира в четвертьфинал вышла только Бразилия и Россия. Для понимания: существует 20 стран (это более 60% населения планеты), где сейчас проживает больше всего людей. Речь идет о Китае, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистане, Нигерии, Бангладеш, России, Мексике, Японии, Эфиопии, Филиппинах, Египте, Конго, Германии, Иране, Турции и Таиланде.

Наоборот, удача улыбнулась «карликовым» по численности населения странам, таким как Уругвай (всего три с половиной миллиона граждан) и, главное, Хорватии (всего 4,3 миллиона). А она даже пробилась в полуфинал.