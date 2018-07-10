Президент Федерации футбола Украины пришел в Раду в футболке сборной Хорватии

Огнен Вукоевич отстранен от работы в тренерском штабе сборной Хорватии и оштрафован… и это всего лишь за слова уважения по отношению к Украине. Уверен, что это недоразумение, которое можно исправить», — написал Павелко в Facebook.

Он отметил, что если Огнен решит оспаривать решение ФИФА, то Федерация футбола Украины окажет ему в этом юридическую и общую поддержку.

«Кроме того, мы готовы предоставить дополнительную аргументацию и разъяснения относительно значения приветствия «Слава Украине!», — добавил Павелко.

Ранее он заявил, что Федерация футбола Украины компенсирует штраф ФИФА, назначенный одному из тренеров сборной Хорватии Огнену Вукоевичу за слова об Украине.

Напомним, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018, защитник балканской сборной Домагой Вида и один из тренеров Огнен Вукоевич, которые долгое время вместе играли за киевское «Динамо», опубликовали видеозапись, на которой они кричат «Слава Украине!». Позже футболист заявил, что это была шутка и русских он тоже любит. ФИФА провела расследование и вынесла вердикт в отношении Виды и Вукоевича.

Позже хорватский футболист записал новое видео с лозунгом «Слава Украине!».