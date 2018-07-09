Мировые гранды готовятся к игре: первый полуфинал — уже завтра

10 июля в Санкт-Петербурге состоится полуфинал чемпионата мира по футболу. Сразятся команды Франции и Бельгии. Болельщики готовятся максимально. Многие из тех, кто до этого не собирался в Россию, сейчас ищут свободный билетик.

Европейская пресса сегодня анонсировала, что поддерживать своих игроков на матч приедет бельгийский король Филипп с супругой. А ранее о намерении посетить полуфинал с участием Франции заявлял Эммануэль Макрон . В общем самые большие ожидания от завтрашней игры.

Вот он — стадион Stade de France, который построили в Сен-Дени к чемпионату мира 1998 года. Он и сейчас напоминает о том триумфе, когда французская сборная у себя дома стала чемпионом. Повторить тот успех не получалось 20 лет. Но вот теперь у подопечных Дидье Дешама — капитана той великой команды — есть шанс вновь завоевать главный футбольный кубок планеты.

Надежды французских болельщиков во многом связаны с Килианом Мбаппе. Для жителей Бонди (пригород Парижа) этот девятнадцатилетний футболист — настоящий кумир. Это то самое футбольное поле где Килиан Мбаппе делал первые шаги в большой спорт. Занятия здесь идут каждый день. Мальчишки приходят самого разного возраста. И все мечтают добиться тех же высот, что и Килиан. Тренер Юсуф Трауэ начинающим спуску не дает.

— Хочешь быть как Мбаппе — работай как он!

А после знаменитого двойного удара мальчишки только и говорят о Мбаппе. Чемпион Франции, лучший молодой игрок мира. «Я мечтаю, чтобы мои дети стали бы как он. Я хорошо знаю его отца, он — замечательный человек. Я горжусь Килианом. Для меня он вообще как сын родной. А Бельгию мы разобьем. 2-1 счет будет, это уже ясно», — уверен тренер футбольного клуба «Бонди» Юсуф Трауэ.

Французская сборная уже сделала мощный рывок вперед. Вот две фотографии. Антуан Гризманн Уго Льорис после четвертьфинала 2014 года — французы тогда уступили немцам и едва сдерживали слезы. А теперь — когда Франция отправила домой сборную Уругвая. Совсем другое настроение.

Пятая республика надеется и на Бенжамена Павара , который отличился в противостоянии с Аргентиной, а в «Штутгарте», где он играет уже два года, даже спели песню в его поддержку. Проблема, однако, в том, что сильные и слабые стороны сборной Дешама досконально знает знаменитый французский форвард Тьерри Анри , а он-то входит в тренерский штаб «красных дьяволов». 20 лет назад Дешам и Анри были плечом к плечу, а теперь по разные стороны баррикад. Накануне игры нападающий сборной Франции Оливье Жиру уже заявил: обид никаких нет, но лучше бы конечно Анри давал советы ему, а не бельгийцам.

Грусть французов понять можно: легендарный Тьери Анри назвал нынешнее поколение бельгийских игроков лучшим в истории. Он работает с их психологией, тренирует веру в себя. Может, отсюда яркая волевая победа в плей-офф над Японией и красивая игра с Бразилией.

Анри — лучший бомбардир французской сборной образца 98-го года, когда она выиграла мировое первенство. А вот и фотографии ее поклонников — это братья Азар. Эден — нынешний капитан «красных дьяволов» — справа. Он признается, что учился у французов. Эксперты считают, ученик, похоже, уже перерос своего учителя, раз его команда смогла обыграть бразильцев.

Еще одна интересная особенность команды: в стране, где три официальных языка (французский, нидерландский и немецкий), сборная говорит по-английски, чтобы избежать этнических конфликтов. Да и главному тренеру испанцу Роберто Мартинесу должно быть удобно. Учитывая отношение к иностранным языкам во Франции, французским игрокам будет куда сложнее перехватить его команды.

До полуфинала чемпионата мира по футболу бельгийцы дошли впервые за несколько десятилетий и готовы идти дальше. И что только не обещают друг другу на радостях болельщики — бросить курить, побриться налысо. Не остался в стороне и бизнес: один из магазинов по продаже бытовой техники обещал возместить своим клиентам стоимость телевизоров, которые они купили для просмотра матчей. Но только на определенных условиях. «Все очень просто: мы предложили по случаю 60-летия магазина всем клиентам купить телевизоры с диагональю больше 55 дюймов с апреля по июнь, вплоть до первого матча „красных дьяволов“. И какой бы ни была цена, мы вернем 100 процентов суммы, если наша сборная забьет больше 15 мячей за этот чемпионат», — говорит директор по маркетингу магазина Бернар Убер.

Сейчас у «красных дьяволов» на счету 14 забитых мячей. Так что в том, что они смогут поразить ворота вновь, болельщики не сомневаются. Вся игра команды заточена на атаку, а значит битва за выход в финал обещает быть зрелищной и на высоких скоростях.