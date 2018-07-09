Таранов тренируется с «Краснодаром-2»

Бывший полузащитник и капитан «Крыльев Советов» Иван Таранов может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает Sport24.ru.

Сейчас 32-летний игрок находится в расположении второй команды клуба, которая готовится дебютировать в ФНЛ.

Таранов выступал за «Крылья Советов» с 2008 года и покинул клуб по окончании минувшего сезона. В прошедшем чемпионате ФНЛ Таранов провел 28 матчей и забил один гол.

За десять лет в «Крыльях Советов» на счету Таранова 248 матчей и восемь голов. До этого он провел пять лет (2003-2008) в ЦСКА.

Добавим, что в первом туре ФНЛ «Краснодар-2» примет на своем поле «Факел».