«Олимпиец» официально стал «Нижним Новгородом»

«Олимпиец» официально сменил название, сообщает официальный сайт ФНЛ. В новом сезоне команда с берегов Волги будет называться ФК «Нижний Новгород».

Решение о переименовании было принято наблюдательным советом ФК «Олимпиец» совместно с руководством клуба.

Футбольный клуб «Нижний Новгород» не имеет исторической связи с ФК «Нижний Новгород», который выступал в ФНЛ в сезоне 2011/12.

Напомним, в минувшем сезоне «Олимпиец» под руководством Николая Писарева дебютировал в ФНЛ, набрал 44 очка и занял в итоговой турнирной таблице 12-е место.

Новый сезон стартует 17 июля. В этот день «Нижний Новгород» сыграет с «Мордовией» в Саранске.