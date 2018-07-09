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«Олимпиец» официально стал «Нижним Новгородом»
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«Олимпиец» официально стал «Нижним Новгородом» 

Советский спорт 15 часов назад
«Олимпиец» официально сменил название, сообщает официальный сайт ФНЛ. В новом сезоне команда с берегов Волги будет называться ФК «Нижний Новгород».
Решение о переименовании было принято наблюдательным советом ФК «Олимпиец» совместно с руководством клуба.
Футбольный клуб «Нижний Новгород» не имеет исторической связи с ФК «Нижний Новгород», который выступал в ФНЛ в сезоне 2011/12.
Напомним, в минувшем сезоне «Олимпиец» под руководством Николая Писарева дебютировал в ФНЛ, набрал 44 очка и занял в итоговой турнирной таблице 12-е место.
Новый сезон стартует 17 июля. В этот день «Нижний Новгород» сыграет с «Мордовией» в Саранске.
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