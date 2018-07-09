Из лавки Стерлигова вышвырнули покупателя с серьгами в ушах

Из лавки Стерлигова в Москве вышвырнули покупателя с серьгами в ушах

В Москве из хлебной лавки Германа Стерлигова силой выгнали молодого человека с серьгами в ушах, которого, вероятно, приняли за гомосексуалиста; инцидент попал на видео.

Видео инцидента опубликовано на канале Mash в соцсети «ВКонтакте».

На записи видно, как молодому человеку с хвостиком и серьгами в ушах предлагают выйти из магазина, после чего сотрудник хлебной лавки хватает его за шею и силой вытаскивает на улицу.

Человек, снимающий видео, безуспешно просит книгу жалоб. За кадром он говорит, что молодой человек просто рассматривал витрину в магазине.

Ранее магазины Стерлигова размещали нецензурные вывески, которыми сообщали, что вход в хлебные лавки воспрещен для гомосексуалистов.