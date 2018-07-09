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Из лавки Стерлигова вышвырнули покупателя с серьгами в ушах
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Из лавки Стерлигова в Москве вышвырнули покупателя с серьгами в ушах 

Деловая газета «Взгляд» 15 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Москве из хлебной лавки Германа Стерлигова силой выгнали молодого человека с серьгами в ушах, которого, вероятно, приняли за гомосексуалиста; инцидент попал на видео.
Видео инцидента опубликовано на канале Mash в соцсети «ВКонтакте».
На записи видно, как молодому человеку с хвостиком и серьгами в ушах предлагают выйти из магазина, после чего сотрудник хлебной лавки хватает его за шею и силой вытаскивает на улицу.
Человек, снимающий видео, безуспешно просит книгу жалоб. За кадром он говорит, что молодой человек просто рассматривал витрину в магазине.
Ранее магазины Стерлигова размещали нецензурные вывески, которыми сообщали, что вход в хлебные лавки воспрещен для гомосексуалистов.
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