Фатма Самура: Волонтеры — это душа и сердце чемпионата мира

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура отметила роль волонтеров в организации чемпионата мира.

«Для болельщиков и гостей России эта страна открывается совсем с иной стороны, и во многом это как раз заслуга волонтеров, — приводит «Р-Спорт» слова Самуры. — Я очень рада находиться здесь, и хотелось бы от всей души сказать, что именно с вами этот праздник получается таким ярким.

Приехав в Москву три недели назад, первое, что я увидела — это ваши улыбки. Именно вы — душа и сердце чемпионата мира».