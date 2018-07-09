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Фатма Самура: Волонтеры — это душа и сердце чемпионата мира
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Фатма Самура: Волонтеры — это душа и сердце чемпионата мира 

Советский спорт 15 часов назад
Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура отметила роль волонтеров в организации чемпионата мира.
«Для болельщиков и гостей России эта страна открывается совсем с иной стороны, и во многом это как раз заслуга волонтеров, — приводит «Р-Спорт» слова Самуры. — Я очень рада находиться здесь, и хотелось бы от всей души сказать, что именно с вами этот праздник получается таким ярким.
Приехав в Москву три недели назад, первое, что я увидела — это ваши улыбки. Именно вы — душа и сердце чемпионата мира».
Напомним, в понедельник в Парке футбола на Красной площади состоялся матч волонтеров, в котором приняли участие глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо, бывший полузащитник сборной Бразилии Жулио Баптиста и бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин.
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