Игорь Акинфеев — самый обсуждаемый и упоминаемый игрок в Одноклассниках

Игорь Акинфеев — самый обсуждаемый и упоминаемый игрок в ОдноклассникахВратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу упоминаний в социальной сети Одноклассники. О голкипере национальной команды только в один день матча с Испанией пользователи написали более 1800 публикаций и комментариев.

Для исследования ОК при помощи инструментов Brand Analytics проанализировали десятки тысяч упоминаний футболистов и тренеров в комментариях и открытых публикациях пользователей, а также замерили динамику роста их популярности в зависимости от разных матчей сборной России.

Помимо Акинфеева самые упоминаемые в российской сборной это нападающий Артем Дзюба и главный тренер Станислав Черчесов , чье имя стало ассоциироваться у пользователей с успехом сборной.

Игорь Акинфеев получил много упоминаний впервые после успешного матча с Испанией, где он в серии пенальти эффектно отразил два 11-метровых удара и совершил во время игры несколько ярких сэйвов. Также много упоминаний об Акинфееве в Одноклассниках было и после поражения в матче с Хорватией, где Акинфеев также выручал команду в серии пенальти и в целом был ее лидером. Все же по итогам матча с Хорватией самым обсуждаемым игроком стал Артем Дзюба. За время турнира пользователи ОК по всей стране упомянули его в своих комментариях и публикациях более 7 тысяч раз.

Имя главного тренера Станислава Черчесова запомнилось пользователям уже после первого матча против Саудовской Аравии, тогда как до начала турнира его обсуждали меньше, чем футболистов. При этом не всегда по ходу чемпионата тренера упоминали в позитивном контексте. В дни матчей Черчесов стабильно входил в пятерку самых обсуждаемых фигур сборной, но на первом месте по числу упоминаний впервые оказался в день поражения от Уругвая (0:3). Однако в дальнейшем с именем Черчесова постепенно стала ассоциироваться удачная игра сборной: по итогам победного матча с Испанией он вошел в топ-3 по упоминаемости и занял второе место по этому показателю по итогам игры с Хорватией.