Ещё
Опубликована программа фестиваля болельщиков в Калининграде на 10 июля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликована программа фестиваля болельщиков в Калининграде на 10 июля 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
С 12:00 на фанзону начнут пускать болельщиков, а с 13:00 на сцене пройдут несколько интерактивов, затем выступит DJ Max Klyuev.
В 18:00 на сцене выступает вольная группа VOC. Девушки исполнят лучшие музыкальные хиты. Через полчаса концертную программу продолжит группа Jambazi из Санкт-Петербурга.
В 20:00 начнется трансляция первого полуфинала ЧМ-2018: на поле за право выхода в финал поборются сборные Франции и Бельгии.
После завершения матча на сцене будет зажигать DJ Ice Cream.
Напомним, что вход бесплатен для всех желающих.
АиФ: последние новости
Алан Касаев перешел из «Локомотива» в «Балтику» Болельщики Марокко и Испании устроили танцы в центре Калининграда В конце июля в Зеленоградске пройдет Чемпионат России по серфингу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
«Слава Украине!» и «Белград, гори!»: что имел в виду Вида
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине592
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение