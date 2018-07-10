Опубликована программа фестиваля болельщиков в Калининграде на 10 июля 

С 12:00 на фанзону начнут пускать болельщиков, а с 13:00 на сцене пройдут несколько интерактивов, затем выступит DJ Max Klyuev.
В 18:00 на сцене выступает вольная группа VOC. Девушки исполнят лучшие музыкальные хиты. Через полчаса концертную программу продолжит группа Jambazi из Санкт-Петербурга.
В 20:00 начнется трансляция первого полуфинала ЧМ-2018: на поле за право выхода в финал поборются сборные Франции и Бельгии.
После завершения матча на сцене будет зажигать DJ Ice Cream.
Напомним, что вход бесплатен для всех желающих.