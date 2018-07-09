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ФИФА оштрафовала хорвата Вукоевича за неспортивное поведение после матча ЧМ с россиянами
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ФИФА оштрафовала хорвата Вукоевича за неспортивное поведение после матча ЧМ с россиянами 

ТАСС 15 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 9 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение оштрафовать члена делегации национальной сборной Хорватии Огнена Вукоевича за неспортивное поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой России. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
После матча, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник сборной Домагой Вида крикнул «Слава Украине!», а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине.
ТАСС: последние новости
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