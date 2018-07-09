ФИФА оштрафовала хорвата Вукоевича за неспортивное поведение после матча ЧМ с россиянами

ТАСС , 9 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение оштрафовать члена делегации национальной сборной Хорватии Огнена Вукоевича за неспортивное поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой России. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

После матча, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник сборной Домагой Вида крикнул «Слава Украине!», а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине.