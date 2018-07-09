В РФС рассказали, как нужно поступить с оконфузившимися хорватами

Почетный президент Российского футбольного союза рассказал НСН, что этим случаем должна заняться FIFA.

Футбольная федерация Хорватии отстранила члена тренерского штаба сборной страны Огнена Вукоевича от работы на чемпионате мира в России. Он был исключен из хорватской делегации и лишен аккредитации. Также федерация принесла извинения россиянам за поведение своего представителя.

Напомним, 7 июля вечером, после победы над сборной России, он вместе с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой опубликовал видео, на котором заявил, что «это победа за „Динамо“ и за Украину». А Вида выкрикнул «Слава Украине!».

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что этим случаем должна заняться FIFA.

«Поведение не только мы, но и сами хорваты оценили как недостойное. Я думаю, здесь уже добровольное дело хорватского футбольного союза. Очень хорошо, что они извинились и приняли такое решение. Что касается футболиста, здесь было бы правильнее это вопрос рассмотреть на дисциплинарном органе FIFA. Поскольку явно такая политическая провокация заслуживает внимания не только хорватской стороны, но и FIFA в целом», — сказал он в беседе с НСН.

Вечером 9 июля стало известно, что дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал помощника тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч долларов за размещение в интернете видео с заявлением после матча с Россией, что это «победа для Украины».

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за неспортивное поведение. По мнению организации, его выкрик «Слава Украине» после победы над сборной России противоречил принципам честной игры.