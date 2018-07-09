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Нокаут года в женском боксе: Селина Барриос жутко выключила «GGG» Сатыбалдинову
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Нокаут года в женском боксе: Селина Барриос жутко выключила «GGG» Сатыбалдинову 

Vringe.com 15 часов назад
Фото: Vringe.com
Вчера, 8 июля, в Корпус-Кристи (США) американская «Королева ацтеков» Селина Барриос (4-0, 2 КО), 25 лет, после нескольких раундов задорного женского махача брутально нокаутировала «Леди Спарту» Аиду Сатыбалдинову (3-1-1, 0 КО) из Казахстана, которую некоторые тамошние СМИ прозвали «Female GGG». Непримиримый и зрелищный поединок в лёгком весе закончился в 4-м раунде, когда в драке на противоходе Селина зацепила левым боковым подбородок Аиды. 31-летняя боксёрша из Астаны упала на настил ринга лицом вперёд, как подкошенная. КО 4. Другой ракурс: …и еще:
Публикация от Xavier Porter | MPA? | PR (@brooklynfights1)
8 Июл 2018 в 9:58 PDT  Сатыбалдинова выразила готовность провести реванш с американкой. Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
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