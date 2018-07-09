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Страницу ФИФА в фейсбуке завалили сообщениями «Слава Украине!»
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Страницу ФИФА в фейсбуке завалили сообщениями «Слава Украине!» 

Спорт-Экспресс 15 часов назад
Пользователи совершили «набег» на официальную страницу ФИФА в фейсбуке. За короткий период множество болельщиков поставили странице низшую оценку (1), а в отзывах написали комментарий «Слава Украине!».
Скорее всего, пользователи так отреагировали на ситуацию с хорватами Домагоем Видой и Огненом Вукоевичем. После победы сборной Хорватии над Россией (2:2, пенальти 4:3) в четвертьфинале чемпионата мира защитник сборной Вида и член делегации Вукоевич записали видео, в котором посвятили победу Украине и своему бывшему клубу киевскому «Динамо». Вида также произнес «Слава Украине!».
ФИФА вынесла Виде предупреждение, и он сможет сыграть в полуфинале ЧМ-2018 против Англии. Хорватский футбольный союз исключил Вукоевича из состава делегации и принес извинения. Сами Вида и Вукоевич также выразили сожаление о содеянном.
Хорватия — Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала — начало в 21.00 (время московское) // Все о чемпионате мира по футболу — здесь
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