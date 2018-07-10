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Полиция Лондона перед матчем ЧМ-2018 призвала фанатов не устраивать дебош
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Полиция Лондона перед матчем ЧМ-2018 призвала фанатов не устраивать дебош 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Лондонская полиция призвала болельщиков не нарушать закон в преддверии полуфинального матча чемпионата мира — 2018 между командами Англии и Хорватии, передает "Советский спорт".
Как информирует The Guardian, правоохранительные органы столицы Великобритании попросили фанатов не повторять дебоша и массовых погромов, которые были устроены после выхода «трех львов» в полуфинал мундиаля.
"Мы хотим, чтобы люди праздновали и наслаждались, но не за счет законопослушных поклонников футбола и ресурсов экстренных служб", — заявил руководитель Совета начальников национальной полиции по футбольным вопросам Марк Робертс.
По его словам, после игры со шведами в Лондоне болельщики мешали работе скорой помощи, а также блокировали магазины и нападали на людей.
"Нет абсолютно никакого оправдания такому типу бессмысленного поведения. Ресурсы аварийных служб уже на пределе", — заключил Робертс.
Матч Хорватия — Англия состоится 11 июля и начнется в 21.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что фанаты "Зенита" избили пытавшихся защитить граффити Станислава Черчесова девушек.
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