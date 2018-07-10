Полиция Лондона перед матчем ЧМ-2018 призвала фанатов не устраивать дебош

Лондонская полиция призвала болельщиков не нарушать закон в преддверии полуфинального матча чемпионата мира — 2018 между командами Англии и Хорватии, передает "Советский спорт"

Как информирует The Guardian , правоохранительные органы столицы Великобритании попросили фанатов не повторять дебоша и массовых погромов, которые были устроены после выхода «трех львов» в полуфинал мундиаля.

"Мы хотим, чтобы люди праздновали и наслаждались, но не за счет законопослушных поклонников футбола и ресурсов экстренных служб", — заявил руководитель Совета начальников национальной полиции по футбольным вопросам Марк Робертс

По его словам, после игры со шведами в Лондоне болельщики мешали работе скорой помощи, а также блокировали магазины и нападали на людей.

"Нет абсолютно никакого оправдания такому типу бессмысленного поведения. Ресурсы аварийных служб уже на пределе", — заключил Робертс.

Матч Хорватия — Англия состоится 11 июля и начнется в 21.00 по московскому времени.