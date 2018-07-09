«Ахмат» сыграет с «Бирмингемом» на заключительном сборе в Австрии

12-го июля грознецы встретятся с «Бирмингем Сити» (Англия), 19-го — с «Аль-Духаиль» (Катар) и 20-го — «Истанбул Башакшехир» (Турция). В первом туре нового сезона РФПЛ «Ахмат» 28 июля на выезде сыграет с «Ростовом».