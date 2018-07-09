89% телезрителей считают, что благодаря VAR судейство на ЧМ-2018 стало справедливее

Согласно опросу исследовательской компании Mediascope, большинство телезрителей матча Россия — Хорватия (2:2, 3:4 по пен.) сошлись во мнении, что судейство на чемпионате мира стало более объективным благодаря системе видеоповторов VAR (89%).

Матч Россия — Хорватия — самый рейтинговый среди трансляций ЧМ-2018

41% считают, что игровые моменты разбираются дольше и время матча затягивается, 37% не заметили влияния системы видеоповторов на судейство.

Напомним, что ЧМ-2018 стал первым в истории, когда применяется система видеповторов.

Матч Россия — Хорватия стал самой рейтинговой трансляцией за последние 20 лет — его посмотрели 20% россиян в возрасте от четырех лет.