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89% телезрителей считают, что благодаря VAR судейство на ЧМ-2018 стало справедливее
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89% телезрителей считают, что благодаря VAR судейство на ЧМ-2018 стало справедливее 

Советский спорт 14 часов назад
Согласно опросу исследовательской компании Mediascope, большинство телезрителей матча Россия — Хорватия (2:2, 3:4 по пен.) сошлись во мнении, что судейство на чемпионате мира стало более объективным благодаря системе видеоповторов VAR (89%).
Матч Россия — Хорватия — самый рейтинговый среди трансляций ЧМ-2018
41% считают, что игровые моменты разбираются дольше и время матча затягивается, 37% не заметили влияния системы видеоповторов на судейство.
Напомним, что ЧМ-2018 стал первым в истории, когда применяется система видеповторов.
Матч Россия — Хорватия стал самой рейтинговой трансляцией за последние 20 лет — его посмотрели 20% россиян в возрасте от четырех лет.
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