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Группа технического анализа ФИФА в сентябре представит отчёт о ЧМ-2018
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Группа технического анализа ФИФА в сентябре представит отчёт о ЧМ-2018 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: ТАСС
Группа технического анализа ФИФА в сентябре представит финальный отчет о чемпионате мира 2018 года в России. Об этом сегодня сообщил член группы Марко ван Бастен.
«Мы посмотрели всем матчи, на разных стадионах. Мы обсуждаем с экспертами игры, говорим о новых системах, которые используется в игре, о новых ситуациях, новых концепциях. Мы готовим заключительный доклад, который будет представлен футбольном миру в сентябре», — передаёт слова Ван Бастена корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В финале встретятся сборные Франции и Хорватии, а в игре за третье место — команды Англии и Бельгии.
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