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Тренер по физподготовке сборной России опроверг использование аммиака
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Тренер по физподготовке сборной России опроверг использование аммиака 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Тренер по физподготовке сборной России Паулино Гранеро опроверг использование в команде аммиака для улучшения физического состояния игроков, передает "Советский спорт".
"Не знаю, откуда пошла эта информация. Слышал про аммиак. Это придумал какой-то идиот. Аммиак не входит в список запрещенных веществ. Нет никаких доказательств, что его применение улучшает показатели. Думаю, даже наоборот, это может только ухудшить ситуацию", — приводит слова Гранеро Marca.
Немецкие СМИ обвинили российских футболистов в том, что они вдыхали аммиак в подтрибунных помещениях. По словам немецких журналистов, аммиак не является запрещенным веществом, но имеет схожий с допингом эффект.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что игроки сборной России верили в методы Станислава Черчесова.
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