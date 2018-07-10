Тренер по физподготовке сборной России опроверг использование аммиака

Тренер по физподготовке сборной России Паулино Гранеро опроверг использование в команде аммиака для улучшения физического состояния игроков, передает "Советский спорт"

"Не знаю, откуда пошла эта информация. Слышал про аммиак. Это придумал какой-то идиот. Аммиак не входит в список запрещенных веществ. Нет никаких доказательств, что его применение улучшает показатели. Думаю, даже наоборот, это может только ухудшить ситуацию", — приводит слова Гранеро Marca.

Немецкие СМИ обвинили российских футболистов в том, что они вдыхали аммиак в подтрибунных помещениях. По словам немецких журналистов, аммиак не является запрещенным веществом, но имеет схожий с допингом эффект.

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