«Федя, из-за тебя мы проиграли. У тебя не стальные яйца». Модель раскритиковала Смолова

Модель Валерия Журавлева резко раскритиковала нападающего сборной России Федора Смолова за неудачное выступление на чемпионате мира-2018. На турнире россияне добрались до четвертьфинала турнира, где уступили Хорватии (2:2, пенальти — 3:4). Смолов не реализовал первый послематчевый пенальти.

"Мы были с маськой на стадионе, очень переживали. Честно признаться, первые 60 минут матча были скучноваты, но при этом было очень нервно, особенно когда нашей сборной забили 2 гол. Стадион затих… Но потом, отыгравшись, снова взорвался! Это было круто! Наша сборная очень сильная, и у пацанов, повторюсь, стальные яйца! Но знаете что самое обидное? Обидно, что каждый игрок нашей команды проявлял себя на протяжении всего чемпионата, кроме Федора. Прости, Федя, но именно из-за тебя мы проиграли! У тебя не стальные яйца! А у меня глаз как у китайца", — скаламбурила в конце сообщения Журавлева.

Что думаете по поводу вчерашнего матча Россия — Хорватия? Мы были с маськой на стадионе, очень переживали. Честно признаться, первые 60 минут матча были скучноваты, но при этом было очень нервно, особенно когда нашей сборной забили 2 гол. Стадион затих … Но потом, отыгравшись, снова взорвался! Это было круто! Наша сборная очень сильная и у пацанов, повторюсь, стальные яйца 👀😝 Но знаете что самое обидное? Обидно, что каждый игрок нашей команды проявлял себя на протяжении всего чемпионата, кроме Фёдора 🤦🏽‍♀️ Прости, Федя, но именно из-за тебя мы проиграли 💔 у тебя не стальные яйца))) а у меня глаз как у китайца 🤪👻

Публикация от Valery K (@lerazhuravleva) 8 Июл 2018 в 8:32 PDT Пользователи в комментариях обрушились с критикой модели, из-за чего она опубликовала еще одно сообщение, приложив отрывок статьи «СЭ».

"Ребят, то, что вы пишете — тоже ваше личное мнение, и я понимаю его, но есть мнение профессионалов, а не только фанаток Федора, которые так ярко меня отматерили! Вот одно из мнений экспертов футбола, а именно человека, который работает спортивным директором «Краснодара» и каждый день видит работу Федора и его отношение к своему делу. Предлагаю вот что. Я извиняюсь за то, что стала переходить на личности и некорректно выразилась в сторону футболиста, но факт есть факт. Так что давайте жить дружно! За нашу сборную я болела каждую игру и лично присутствовала на каждом матче и верила, потому что я люблю свою страну! Все, кто читают между строк и выдергивает из контекста только то, что он хочет, просьба отписаться, но обязательно предупредите меня об этом, а то я очень переживаю. Всем добра", — саркастично закончила сообщение болельщица.

Ребят, то, что вы пишите — тоже ваше личное мнение и я понимаю его, но есть мнение профессионалов, а не только фанаток Фёдора, которые так ярко меня отматерили))) Вот одно из мнений экспертов футбола, а именно человека, который работает спортивным директором Краснодара и каждый день видит работу Фёдора и его отношение к своему делу. Предлагаю вот что. Я извиняюсь за то, что стала переходить на личности и некорректно выразилась в сторону футболиста, но факт есть факт. Так что давайте жить дружно ❤️ за нашу сборную я болела каждую игру и лично присутствовала на каждом матче и верила, потому что я люблю свою страну! Все, кто читают между строк и выдёргивает из контекста только то, что он хочет, просьба отписаться, но обязательно предупредите меня об этом, а то я очень переживаю))) Всем добра)))

Публикация от Valery K (@lerazhuravleva) 8 Июл 2018 в 11:54 PDT Сборная России на чемпионате мира по футболу