СМИ: «Краснодар» купит защитника «Бордо» за €8 млн 

Российский футбольный клуб «Краснодар» готов приобрести защитника французского «Бордо» Пабло Насименто, сообщает Sport24.
По информации Globo Esporte, клубы не могут договориться по стоимости трансфера. Изначальное предложение руководства «быков» составляло €4,5 млн, что совершенно не устроило жирондинцев. В конечном итоге «Краснодару» пришлось увеличить предложение до €8 млн В составе «Бордо» Насименто защитник провел 33 матча, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.
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