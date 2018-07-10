СМИ: «Краснодар» купит защитника «Бордо» за €8 млн

Российский футбольный клуб «Краснодар» готов приобрести защитника французского «Бордо» Пабло Насименто, сообщает Sport24.

По информации Globo Esporte, клубы не могут договориться по стоимости трансфера. Изначальное предложение руководства «быков» составляло €4,5 млн, что совершенно не устроило жирондинцев. В конечном итоге «Краснодару» пришлось увеличить предложение до €8 млн В составе «Бордо» Насименто защитник провел 33 матча, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.