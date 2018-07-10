«Денвер» продлил контракт с Йокичем

Центровой Никола Йокич поставил подпись под новым контрактом с «Денвером». 22-летний серб заключил пятилетнее соглашение, по которому, по информации СМИ, заработает 148 миллионов долларов.

— Я так счастлив остаться надолго в «Денвере», это действительно потрясающие чувства, — отметил Йокич. — Этот клуб верит в меня с 2014 года, и я хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб за поддержку в течение последних трех лет. Благодаря им стал игроком, которым являюсь сейчас.

✍️✍️✍️#MileHighBasketball pic.twitter.com/sSMY7DEq1V

— Denver Nuggets (@nuggets) 9 июля 2018 г.