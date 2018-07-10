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«Денвер» продлил контракт с Йокичем
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«Денвер» продлил контракт с Йокичем 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Центровой Никола Йокич поставил подпись под новым контрактом с «Денвером». 22-летний серб заключил пятилетнее соглашение, по которому, по информации СМИ, заработает 148 миллионов долларов.
— Я так счастлив остаться надолго в «Денвере», это действительно потрясающие чувства, — отметил Йокич. — Этот клуб верит в меня с 2014 года, и я хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб за поддержку в течение последних трех лет. Благодаря им стал игроком, которым являюсь сейчас.
✍️✍️✍️#MileHighBasketball pic.twitter.com/sSMY7DEq1V
— Denver Nuggets (@nuggets) 9 июля 2018 г.
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