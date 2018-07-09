Юрий Семин: «Локомотив» планирует провести три контрольных матча на сборе в Австрии"

По словам главного тренера команды Юрия Семина, пока железнодорожники тренируются в усеченном составе.

"Локомотив" продолжает подготовку к сезону на сборе, который должен продлиться до 22 июля. В расположении команды находятся 20 футболистов.