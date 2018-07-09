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Юрий Семин: «Локомотив» планирует провести три контрольных матча на сборе в Австрии"
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Юрий Семин: «Локомотив» планирует провести три контрольных матча на сборе в Австрии" 

Спорт-Экспресс 14 часов назад
По словам главного тренера команды Юрия Семина, пока железнодорожники тренируются в усеченном составе.
"Локомотив" продолжает подготовку к сезону на сборе, который должен продлиться до 22 июля. В расположении команды находятся 20 футболистов.
— Ждем и игроков сборной, и новых игроков. Пока тренируемся в усеченном составе. Условия в Австрии хорошие. Планируем провести три контрольных матча — 13, 17 и 21 июля, — цитирует Семина официальный сайт «Локо». — В первом матче посмотрим молодых. Сборникам, даже если они подъедут к этому времени, сразу играть нельзя. Основная проблема в том, что все в разном физическом состоянии. Главная задача — подвести футболистов к матчу за Суперкубок России 27 июля.
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