Агент: Асенсио останется в «Реале»

"Асенсио никуда не уйдет и останется в «Реале». Он прогрессирует все время, что находится там. Следующий сезон для него будет особенно важным", — цитирует Хаджиоли Calciomercato.

Отступные в контракте Асенсио с «Реалом» составляют €300 млн, однако английские клубы интересуются доступностью 22-летнего испанца.