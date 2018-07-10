Агент: Асенсио останется в «Реале» 

Агент полузащитника сборной Испании и мадридского "Реала" Марко Асенсио Хорацио Хаджиоли заявил, что его клиент останется в клубе на следующий сезон, передает "Советский спорт".
"Асенсио никуда не уйдет и останется в «Реале». Он прогрессирует все время, что находится там. Следующий сезон для него будет особенно важным", — цитирует Хаджиоли Calciomercato.
Отступные в контракте Асенсио с «Реалом» составляют €300 млн, однако английские клубы интересуются доступностью 22-летнего испанца.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее «Реал» определился с заменой Криштиану Роналду.