Хорватские журналисты прокомментировали историю с Видой и Вукоевичем

Коллеги из Хорватии оценили поступок игрока и скаута их сборной. Абсолютно никакой политики.

Пожалуй, ни одна тренировка сборной Хорватии на этом чемпионате мира не пользовалась такой популярностью, как та, которая проходила после скандальной истории, разгоревшейся в прессе вокруг защитника команды Домагоя Виды и скаутом хорватов — Огнена Вукоевича.

После победы над сборной России в четвертьфинале мундиаля Вукоевич и Вида записали короткий видеоролик, в котором прокричали на камеру фразу: «Слава Украине». За 10-секундный видеоролик первый был исключён из делегации сборной, а второй, к счастью для команды перед полуфиналом, отделался лёгким испугом.

Не секрет, что оба героя видеоролика были игроками киевского «Динамо» и имеют тесные связи со страной, в которой выступали много лет. Тем не менее, в России их высказывание восприняли неоднозначно. Так что же это было — намеренная провокация или простая человеческая глупость?

На пресс-конференции, предшествовавшей тренировке, пресс-атташе сборной сразу оградил своих игроков, Марио Манджукича Андрея Крамарича , от вопросов на острую тему. Впрочем, пообщаться были готовы хорватские журналисты. Они объяснили, как воспринимают ситуацию в их стране.

Журналист с хорватского радио по имени Серджан попросил не снимать его на фото или видео, отметив: «Я всё-таки спортивный обозреватель, не втягивайте меня в политические разговоры. Единственное, что могу сказать — всё это не от большого ума. Игроки в принципе обычно не думают ни о чём другом, кроме футбола».

Остальные были более приветливы.

Томислав Габелич, 24 SATA:

— Сегодня утром таксист расспрашивал меня, зачем ребята так поступили, ведь это неправильно. Я знаю, что россиян оскорбил этот видеоролик, и что вы с Украиной в отношениях, близких к военным. Мы тоже были в состоянии войны 20 лет назад и знаем, каково это. Но надо понимать, что оба героя видео играли за «Динамо» Киев, и у них на Украине много друзей. Их послание было адресовано им, а не России. Хорватская федерация футбола уже сделала заявление, сказав, что парни поступили неправильно. Сегодня Огнена отправили домой, а за инцидент принесли извинения.

Я уверен, что сейчас нам всем надо остановиться. Это послание не было адресовано ни России, ни российскому народу.

Почему только Вукоевич понёс наказание? Знаете, не будет же команда вредить себе накануне финала: Вида — действующий игрок сборной, он нужен на поле. Что касается Огнена, то он старше и уже является членом штаба — уж у него-то должно было хватить ума, чтобы не совершать таких поступков. Игроки ведомы эмоциями. А чтобы отослать домой игрока, должно случиться что-то по-настоящему серьёзное — некое действие во вред собственной команде.

Я не знаю, зачем они вообще записали это видео. Не знаю, попросил ли их кто-то об этом. Но ещё в Зеленогорске тренера, Златко Далича , спрашивали об атмосфере и приёме на этом чемпионате мира, и он ответил, что всё просто превосходно. Здесь мы чувствуем себя как дома. Все говорят нам, как они благодарны за то, что Хорватия помогла России попасть на чемпионате Европы. Лично я ничего не имею против России. Но кто я такой, чтобы судить?

Фране Вулаш, Slobodna Dalmacija:

— Думаю, что заявление Хорватского футбольного союза должно поставить точку в этой ситуации. Ребята просто дурачились — всё это было просто атмосферным продолжением победы, ничего личного. Мне кажется, что все хорваты, которые приехали на этот турнир, очень довольны атмосферой. Я общался со многими болельщиками, и все отмечают, как тут хорошо. Русские с ними фотографируются, вместе поют, общаются. А ещё все отмечают, насколько красивы русские девушки», — говорит Фране.

Сильвио Скрлеч, Tportal.hr:

— Не знаю, справедливо ли футбольный союз поступил с Вукоевичем, отчислив его из состава делегации. Однако если это поможет урегулировать отношения с Россией, то это правильные действия. И в целом, мне кажется, это должно никак повлиять на атмосферу вокруг матча Хорватии с Англией. Во всяком случае, это не скажется на настрое самой команды. Все уже поскорее хотят забыть о том, что случилось.

Ивица Медо, Dnevnik.hr:

— Да, это был не самый умный поступок со стороны игроков. Они всего лишь шутили и не подразумевали под своими словами ничего серьёзного. Понятно, что футболисты не очень разбираются в политике и мало думают о последствиях.

Вряд ли всё это скажется на атмосфере в следующем матче, ведь они не сказали ничего криминального. Посмотрим, как всё будет на трибунах. Но в целом этот конфликт, конечно, гораздо интереснее журналистам, чем обычным людям.

Вообще, если, как говорят, Россия реально рассчиталась с нами за Евро-2008, то это здорово. Потому что, гарантирую вам, никто больше не сможет обыграть Англию у неё дома так, как это сделали мы. Мы достаточно безбашенные, чтобы совершить такой подвиг! Вспомните, как Англия играла в следующем отборе в 2009 году — Украине они проиграли и не прошли в финальную часть ЧМ. Мне кажется, если бы Россия прошла сейчас дальше и попала на Англию, то всё-таки проиграла бы: отношения с Англией важнее. Но мы, хорваты, — гордая нация, будем бороться со всеми: с Россией, с Англией, с Германией, с кем угодно. Поэтому я всё-таки надеюсь, что российские болельщики поддержат в полуфинале именно нас.

Только что в сети появилось новое видео с участием Виды: