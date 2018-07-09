Буффон прокомментировал возможный трансфер Роналду в «Ювентус»

"Если Роналду перейдет в «Ювентус», то это будет означать лишь одно, туринский клуб идет в ногу со временем и старается развиваться. Я не буду удивлен, если Роналду станет футболистом «Ювентуса». Для фанатов клуба — это замечательно, поскольку им нужны идолы" — приводит слова Буффона Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» в ближайшее время должен сделать «Реалу» официальное предложение по Роналду.