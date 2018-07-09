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Буффон прокомментировал возможный трансфер Роналду в «Ювентус»
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Буффон прокомментировал возможный трансфер Роналду в «Ювентус» 

Soccer News 14 часов назад
Фото: Soccer News
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон высказался о возможном переходе Криштиану Роналду из "Реала" в «Ювентус».
"Если Роналду перейдет в «Ювентус», то это будет означать лишь одно, туринский клуб идет в ногу со временем и старается развиваться. Я не буду удивлен, если Роналду станет футболистом «Ювентуса». Для фанатов клуба — это замечательно, поскольку им нужны идолы" — приводит слова Буффона Football Italia.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» в ближайшее время должен сделать «Реалу» официальное предложение по Роналду.
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