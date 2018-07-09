Хорватский футболист Вида извинился за высказывания после игры с россиянами

ТАСС , 9 июля. Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида и член делегации национальной команды Огнен Вукоевич извинились за свое поведение и высказывания в видео, которое они записали после четвертьфинала чемпионата мира против сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

После матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки команды, в котором Вида крикнул «Слава Украине», а Вукоевич сказал, что посвятил победу Украине.