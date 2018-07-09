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Хорватский футболист Вида извинился за высказывания после игры с россиянами
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Хорватский футболист Вида извинился за высказывания после игры с россиянами 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 9 июля. Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида и член делегации национальной команды Огнен Вукоевич извинились за свое поведение и высказывания в видео, которое они записали после четвертьфинала чемпионата мира против сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.
После матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки команды, в котором Вида крикнул «Слава Украине», а Вукоевич сказал, что посвятил победу Украине.
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