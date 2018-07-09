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Александр Сёмин: планирую радовать болельщиков хорошей игрой
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Александр Сёмин: планирую радовать болельщиков хорошей игрой 

Чемпионат.com 13 часов назад
Нападающий ХК «Витязь» Александр Сёмин рассказал, с каким настроением перебрался в подмосковную команду. В мае 34-летний хоккеист подписал контракт сроком на один год.
«С отличным настроением пришёл в новую команду. Медосмотр прошёл, всё хорошо. Теперь нужно двигаться только вперёд и готовиться к новому сезону. Сложности во время медосмотра? Да какие тут могут быть сложности? Ничего особенного не было.
Личные задачи? Не планирую ставить перед собой никаких задач. Нужно просто выходить на лёд, радовать болельщиков, родных и близких своей игрой», — сказал Сёмин в интервью клубной пресс-службе.
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