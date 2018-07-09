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Найджел де Йонг перешел в «Аль-Ахли»
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Найджел де Йонг перешел в «Аль-Ахли» 

Спорт-Экспресс 13 часов назад
Бывший полузащитник сборной Голландии Найджел де Йонг перешел в катарский футбольный клуб «Аль-Ахли», информирует BBC. Соглашение с 33-летним хавбеком рассчитано на один год. В прошедшем сезоне де Йонг выступал в составе немецкого «Майнца» и турецкого «Галатасарая».
За «Галатасарай» в сезоне-2017/2018 полузащитник не сыграл ни одного официального матча. В составе немецкого клуба на его счету 11 матчей в бундеслиге.
Ранее голландец выступал за «Аякс», «Гамбург», «Манчестер Сити», «Милан» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
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