Найджел де Йонг перешел в «Аль-Ахли»

Бывший полузащитник сборной Голландии Найджел де Йонг перешел в катарский футбольный клуб «Аль-Ахли», информирует BBC. Соглашение с 33-летним хавбеком рассчитано на один год. В прошедшем сезоне де Йонг выступал в составе немецкого «Майнца» и турецкого «Галатасарая».

За «Галатасарай» в сезоне-2017/2018 полузащитник не сыграл ни одного официального матча. В составе немецкого клуба на его счету 11 матчей в бундеслиге.

Ранее голландец выступал за «Аякс», «Гамбург», «Манчестер Сити», «Милан» и «Лос-Анджелес Гэлакси».