Чорлука опубликовал фото с игроками сборной России, прикрепив флаг РФ

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука выложил фотографию с партнерами по «Локомотиву» Алексеем Антоном Миранчуками и полузащитником "Спартака" Александром Самедовым. — Всегда приятно видеть своих друзей, как нынешних игроков «Локомотива», так и бывших, — написал в Инстаграме Чорлука, прикрепив к публикации эмодзи с изображением флага России. 11 июля сборная Хорватии на московском стадионе «Лужники» сыграет против команды Англии в полуфинале чемпионата мира-2018. Хорватия — Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала — начало в 21.00 (время московское)

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