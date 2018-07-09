Ещё
Чорлука опубликовал фото с игроками сборной России, прикрепив флаг РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чорлука опубликовал фото с игроками сборной России, прикрепив флаг РФ 

Спорт-Экспресс 13 часов назад
Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука выложил фотографию с партнерами по «Локомотиву» Алексеем и Антоном Миранчуками и полузащитником "Спартака" Александром Самедовым. — Всегда приятно видеть своих друзей, как нынешних игроков «Локомотива», так и бывших, — написал в Инстаграме Чорлука, прикрепив к публикации эмодзи с изображением флага России. 11 июля сборная Хорватии на московском стадионе «Лужники» сыграет против команды Англии в полуфинале чемпионата мира-2018. Хорватия — Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала — начало в 21.00 (время московское)
Вукоевич оштрафован ФИФА на 15 тысяч долларов за «неспортивное поведение» // ФФУ обратилась в ФИФА с разъяснением лозунга «Слава Украине» //
Слава Хорватии! Политике не место в футболе // Украинец входит в дисциплинарный комитет ФИФА. Поэтому Виду только предупредили? //
"У них мозг с горошину". Хорватским болельщикам стыдно за поступок Виды и Вукоевича //
"Хорошо, что русские будут нас поддерживать". В Англии ответили на вопрос о Вукоевиче //
ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Спасатели из Таиланда отказались использовать субмарину Илона Маска ФИФА не будет дисквалифицировать Виду за высказывание "слава Украине" Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ-2018. В сети появилось еще одно скандальное видео Виды
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России15
Песков прокомментировал выходку Виды37
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео771
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки12
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение