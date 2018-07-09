Тысячи британских фанатов правдами и неправдами рвутся в РФ на ЧМ-2018

У английских болельщиков есть двое суток, чтобы раздобыть паспорта болельщиков и билеты. В среду, 11 июля сборная Великобритании сыграет с хорватами в Москве. А пока англичане активно готовятся к предстоящему поединку на базе в Петербурге. Сами футболисты интервью не дают, но сопровождающие их специалисты в восторге от нашей страны.

— Это мой первый приезд в Россию. Мне все говорили: «Это может быть не безопасно». Вау! Вокруг чистота, люди дружелюбные, когда ты идешь по улице нет никаких угроз безопасности. Может быть в каких-то мало населенных местах, но точно не где мы остановились, — делится впечатлениями врач сборной Англии Эндрю Куин.

Надо отметить, что даже в английских СМИ резко негативные выпады в сторону России постепенно сходят на нет. А уж болельщики и вовсе чувствуют себя здесь как дома.