Англичан и хорватов рассудит турецкий арбитр

Стало известно имя судьи, который будет обслуживать полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Хорватии и Англии. Эта миссия возложена на турецкого арбитра Джюнейта Чакыра.

На матче будет турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогать ему будут Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервным арбитром назначен голландец Бьорн Кёйперс . Встреча пройдет на московском стадионе «Лужники» и начнется в 21 час.

41-летний Джюнейт Чакыр отработал на двух матчах группового этапа. Он судил матч первого тура между сборными Марокко и Ирана, а также встречу третьего тура между сборными Нигерии и Аргентины.