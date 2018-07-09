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Англичан и хорватов рассудит турецкий арбитр
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Англичан и хорватов рассудит турецкий арбитр 

Вести.Ru 13 часов назад
Фото: Вести.Ru
Стало известно имя судьи, который будет обслуживать полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Хорватии и Англии. Эта миссия возложена на турецкого арбитра Джюнейта Чакыра.
На матче будет турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогать ему будут Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервным арбитром назначен голландец Бьорн Кёйперс. Встреча пройдет на московском стадионе «Лужники» и начнется в 21 час.
41-летний Джюнейт Чакыр отработал на двух матчах группового этапа. Он судил матч первого тура между сборными Марокко и Ирана, а также встречу третьего тура между сборными Нигерии и Аргентины.
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