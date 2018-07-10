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СМИ: Левандовски передумал уходить из «Баварии»
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СМИ: Левандовски передумал уходить из «Баварии» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски решил остаться в клубе, сообщает Bild. Ранее агент форварда Пини Захави зявлял, что его клиент нуждается в новом вызове.
В прессе появлялись сообщения о том, что 29-летний игрок может перейти либо в "Реал", либо в один из английских топ-клубов. На планах Левандовски, по всей видимости, сказалось его неудачное выступление на чемпионате мира в составе сборной Польши, которая не смогла выйти из группы с Сенегалом (1:2), Колумбией (0:3) и Японией (1:0). Сам нападающий в трех матчах на турнире в России не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.
Напомним, контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года. По данным transfermarkt.de, его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.
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