Дайджест главных футбольных материалов «Чемпионата», 9 июля

Несмотря на игровую паузу, жизнь на чемпионате мира по футболу бьёт ключом.

Провалившаяся на мундиале испанцы определились с новым главным тренером для своей национальной команды. Об этом — в материале Сергея Титова

Чем отделался хорват Вида за свои провокационные выкрики на камеру после четвертьфинала с Россией, вы узнаете, прочитав материал Максима Ерёмина

Что думают по этому поводу о своих соотечественниках хорватские журналисты — в опросе Галины Козловой

История с Вукоевичем и Видой подошла к концу. А как случилось, что два хорвата до такой степени полюбили Украину, — в исследовании нашего обозревателя Анатолия Романова

Чемпионат мира, помимо прочего, большая ярмарка игроков. Футболисты сборных, успешно выступивших на мундиале, обычно привлекают внимание скаутов известных клубов. Так было, есть и будет. Логично, что в этот раз они присматриваются и к россиянам. Сразу пять игроков нашей сборной попали в сферу интересов команд из Англии, Италии, Испании, Германии и Китая. Об этом — в материале Григория Телингатера

Четверо футболистов сборной России не сыграли ни в одном из матчей чемпионата мира. Участие в турнире Игоря Смольникова из-за удаления во встрече с Уругваем вышло скомканным, но мы не имеем права забывать этих парней.

Тем временем немецкие журналисты сбились с ног в поисках применения российскими игроками допинга. Поскольку ничего конкретного обнаружить не удаётся, в ход пошли версии, рассчитанные на простоватого обывателя, который поверит всему, что ему скажут. По мнению издания Bild, наши футболисты перед вторым таймом дополнительного времени матча с хорватами нюхали аммиак. Именно он и помог Марио Фернандесу сравнять счёт. Остаётся только развести руками.

Возвращаемся к игре. О том, как сборная Англии готовится к полуфиналу с Хорватией, читайте в материале Дарьи Тубольцевой.

Почему родоначальникам футбола удалось, наконец-то, добраться до столь высокой стадии чемпионата мира, попытался объяснить наш эксперт по международному футболу Кирилл Хаит

Ну а завтра, 10 июля, нас ждёт первый полуфинал, в котором встретятся Бельгия и Франция.