«It's coming home»: английские фанаты на ЧМ вернули песню в хит‐парады спустя 20 лет

Английские фанаты, приехавшие на чемпионат мира в Россию, хором распевают припев официальной песни мундиаля 1996 года Three Lions. Долгим сроком жизни песня обязана словам, которые повторяются в припеве: It’s coming home, it’s coming home, it’s coming, football’s coming home («он возвращается домой, футбол возвращается домой»). «360» разобрался чем же так цепляет эта песня и почему она известна каждому жителю Англии.

В 1996 году принимающей страной чемпионат мира по футболу была Англия. Большинство жителей скептически воспринимали участие своей сборной, так как единственный раз команда стала победителем мундиаля в 1966 году, обойдя команду из ФРГ.

Исполнителями официальной песни чемпионата мира были вокалист группы The Lightning Seeds Иан Броуди и комики Дэвид Бэддиэл и Фрэнк Скиннер. В тексте композиции они обыграли неудачи команды. Так появилась песня Three Lions.

В самом начале авторы поют, что для сборной Англии у них плохие новости: «Мы недостаточно креативны и недостаточно позитивны. Он возвращается домой, возвращается домой, Футбол возвращается домой. У нас снова будут плохие результаты».

Но при этом уже во втором куплете исполнители заявляют, что знают о том, что парни на поле действительно умеют играть, несмотря на постигшие их неудачи за последние 30 лет.

В припеве, где речь идет о возвращении футбола домой, говорится, что игра снова приходит на историческую родину, а значит у Англии есть шанс победить.

В хит-парадах песня била все рекорды, а сборная дошла до полуфинала.

После были еще несколько версий композиции, к чемпионатам мира 1998 и 2010 голов.

До сих пор эта песня ассоциируется с мечтой о победе и возвращением домой вместе с Кубком мира.

В этом году песня снова покоряет вершины хит-парадов, а сборная Англии вышла в полуфинал мундиаля в третий раз в истории.

Припев песни звучит практически везде: на матчах в России и при просмотре соревнований в Англии.

В социальных сетях между тем настоящий бум. Дорожку с оригинальной песней подкладывают под кадры из известных фильмов.

Не забывают и просто об известных личностях.

В самой Англии возвращение футбола и Кубка ждут уже практически все.

О том, сбудутся ли мечты английских футбольных болельщиков, станет известно после матча с Хорватией. Встреча пройдет в среду, 11 июля, на московском стадионе «Лужники» в 21:00.