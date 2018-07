«Слова застряли в горле»: Джонсон заявил, что отказался «петь» с Мэй

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в письме по поводу своей отставки с дипломатического поста сообщил, что предложил правительству свои аргументы относительно выхода из ЕС (Brexit), но в кабмине у его точки зрения обнаружилось слишком мало сторонников.

Джонсон пишет, что тогда поздравил правительство по крайней мере с тем, что теперь есть коллективное решение по Brexit, с которым можно двигаться дальше.

«Как я тогда сказал, теперь у правительства есть песня, которую можно спеть. Проблема в том, что я репетировал ее на выходных и понял, что слова застряли в горле», — рассказал экс-глава британского МИД

I am proud to have served as Foreign Secretary. It is with sadness that I step down: here is my letter explaining why. pic.twitter.com/NZXzUZCjdF

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 9 июля 2018 г.