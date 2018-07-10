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«Слова застряли в горле»: Джонсон заявил, что отказался «петь» с Мэй
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«Слова застряли в горле»: Джонсон заявил, что отказался «петь» с Мэй 

Карельские вести 13 часов назад
Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в письме по поводу своей отставки с дипломатического поста сообщил, что предложил правительству свои аргументы относительно выхода из ЕС (Brexit), но в кабмине у его точки зрения обнаружилось слишком мало сторонников.
Джонсон пишет, что тогда поздравил правительство по крайней мере с тем, что теперь есть коллективное решение по Brexit, с которым можно двигаться дальше.
«Как я тогда сказал, теперь у правительства есть песня, которую можно спеть. Проблема в том, что я репетировал ее на выходных и понял, что слова застряли в горле», — рассказал экс-глава британского МИД.
I am proud to have served as Foreign Secretary. It is with sadness that I step down: here is my letter explaining why. pic.twitter.com/NZXzUZCjdF
— Boris Johnson (@BorisJohnson) 9 июля 2018 г.
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