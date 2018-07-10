Как Дзагоев восстанавливался после травмы. Видео

Пресс-служба сборной России опубликовала видео восстановления после травмы полузащитника Алана Дзагоева . Хавбек вышел в стартовом составе на матч открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). Он провел на поле только 24 минуты, после чего был заменен из-за травмы на Дениса Черышева . Вернулся в состав Дзагоев к четвертьфиналу против Хорватии (2:2, пенальти — 3:4) и отметился в игре голевым пасом на Мариу Фернандеса

По словам тренера-реабилитолога Игоря Степанова, изначально прогнозировалось, что Дзагоев вернется в общую группу 28-29 июня, но игрок вышел в общую группу раньше, уже 26 июня.

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