Ещё
Как Дзагоев восстанавливался после травмы. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как Дзагоев восстанавливался после травмы. Видео 

Спорт-Экспресс 13 часов назад
Пресс-служба сборной России опубликовала видео восстановления после травмы полузащитника Алана Дзагоева. Хавбек вышел в стартовом составе на матч открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). Он провел на поле только 24 минуты, после чего был заменен из-за травмы на Дениса Черышева. Вернулся в состав Дзагоев к четвертьфиналу против Хорватии (2:2, пенальти — 3:4) и отметился в игре голевым пасом на Мариу Фернандеса.
По словам тренера-реабилитолога Игоря Степанова, изначально прогнозировалось, что Дзагоев вернется в общую группу 28-29 июня, но игрок вышел в общую группу раньше, уже 26 июня.
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь // Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018
Спорт-Экспресс: последние новости
В Таиланде началась третья фаза операции по спасению юных футболистов Вукоевич оштрафован ФИФА на 15 тысяч долларов за "неспортивное поведение" Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ-2018. В сети появилось еще одно скандальное видео Виды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков прокомментировал выходку Виды45
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России15
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки12
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео771
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение