Бывший главный тренер сборной России, ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и бывшего игрока команды Огнена Вукоевича.
Напомним, после победы в матче 1/4 финала чемпионата мира—2018 над сборной России (2:2, 4:3), Вида записал совместное видео с Вукоевичем, в котором выкрикнул лозунг «Слава Украине», адресованный болельщикам киевского «Динамо», за которое футболисты выступали вместе ранее. «Футбол всегда был объединяющим фактором. Что касается заявления Виды и Вукоевича, то Огнен играл у меня в киевском „Динамо“, но я не видел, чтобы у него были наклонности политика. Два года он играл под моим руководством. Потом этот футболист перешёл в московский »Спартак“, отыграл полгода, вернулся и сейчас работает в Киеве. Вукоевич — очень хороший парень, но я даже представить не мог, что человек возьмёт и выразит победу как политическую. Судя по заявлению, я не думаю, что он умный парень. Умный парень такие вещи говорить не будет. А Вида сначала такое делает, потом говорит: «Я люблю Россию». Получается чистое лицемерие, не более того. Спорт всегда должен быть вне политики. Всегда во время Олимпиад воины останавливались. Футбол должен сплачивать, и такого быть не должно. Я считаю, что это неправильно», — сказал Газзаев в эфире программы «Время покажет».