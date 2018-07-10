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140 лет футбольному свистку
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140 лет футбольному свистку 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
10 июля 1878 года на одном из футбольных матчей в Лондоне судить игру доверили полицейскому, и когда на поле возникла драка, он, не задумываясь, засвистел в свисток.
Напуганные и ошеломленные игроки тотчас же прекратили драку. С тех пор арбитры на поле пользуются свистком.
Судьи появились на футбольном поле лишь в 1873 году. Тогда вообще считалось, что по собственной инициативе судья в игру вмешиваться не должен. Обязанностями судей было следить за временем, делать пометки о матче, удалять и назначать игроков, а также решать споры представителей команд, когда они не могли договориться между собой.
До 1878 года футбольные судьи свистка не имели и пользовались для управления игрой только своим собственным голосом или подавали знаки, или звенели колокольчиком, чтобы обратить на себя внимание и вынести решение. Тогда право судить игру предпочитали отдавать не профессионалам, а любителям. Считалось, что восторженный любитель, который любит футбол и которому за это не платят, сделает всё лучше, чем профессионал. И поэтому на роль судей и арбитров брали любителей футбола. Это могли быть клерки, врачи, писатели… Известно, что сэр Артур Конан Дойл также был футбольным арбитром.
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