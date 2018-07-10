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Калининградец с помощью дрона снял на видео лося в дикой природе
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Калининградец с помощью дрона снял на видео лося в дикой природе 

Клопс.Ru 13 часов назад
Фото: Клопс.Ru
Житель Славска Калининградской области с помощью дрона снял на видео лося, прогуливавшегося в труднодоступных для человека местах. Ролик размещён в Facebook.
“Я искал этой встречи несколько лет. Было совершено множество безрезультатных вылетов с огромным риском для техники, и наконец я её нашел в топких, труднопроходимых местах в Славском районе — великолепную лосиху с большими ресницами!”, — написал автор видео Den Stein.
На кадрах видно, как заинтересованно следит животное за летательным аппаратом, а затем пытается «познакомиться поближе» с непонятной штуковиной.
“Судя по реакции самки лося, дрон пришёлся ей по вкусу, и она решила проявить инициативу”, — комментирует Den Stein.
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