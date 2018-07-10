Калининградец с помощью дрона снял на видео лося в дикой природе

Житель Славска Калининградской области с помощью дрона снял на видео лося, прогуливавшегося в труднодоступных для человека местах. Ролик размещён в Facebook.

“Я искал этой встречи несколько лет. Было совершено множество безрезультатных вылетов с огромным риском для техники, и наконец я её нашел в топких, труднопроходимых местах в Славском районе — великолепную лосиху с большими ресницами!”, — написал автор видео Den Stein.

На кадрах видно, как заинтересованно следит животное за летательным аппаратом, а затем пытается «познакомиться поближе» с непонятной штуковиной.

“Судя по реакции самки лося, дрон пришёлся ей по вкусу, и она решила проявить инициативу”, — комментирует Den Stein.