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Азар: «С Зиданом или без, футболка „Реала“ особенная»
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Азар: «С Зиданом или без, футболка „Реала“ особенная» 

Евро-футбол.Ру 12 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Накануне полуфинального матча чемпионата мира полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар выразил восхищение мадридским "Реалом".
— Меня все устраивает в «Челси», и никто не делал мне предложений, — сказал Азар BeIN. — это правда, что Зидан — особенный, но «Реал» заставляет всех мечтать. С Зиданом или без, футболка «Реала» особенная.
Но я также хорошо себя чувствую в синем, поэтому вопрос выбора клуба меня не беспокоит, — добавил игрок.
Полуфинальный матч чемпионата мира Франция — Бельгия начнётся в 21:00.
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21:00 10.07.2018
Франция — Бельгия
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