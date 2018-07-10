Азар: «С Зиданом или без, футболка „Реала“ особенная»

Накануне полуфинального матча чемпионата мира полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар выразил восхищение мадридским "Реалом"

— Меня все устраивает в «Челси», и никто не делал мне предложений, — сказал Азар BeIN. — это правда, что Зидан — особенный, но «Реал» заставляет всех мечтать. С Зиданом или без, футболка «Реала» особенная.

Но я также хорошо себя чувствую в синем, поэтому вопрос выбора клуба меня не беспокоит, — добавил игрок.

Полуфинальный матч чемпионата мира Франция — Бельгия начнётся в 21:00.

Делайте ставки на матч

21:00 10.07.2018

Франция — Бельгия