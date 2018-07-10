Славен Билич: «Я люблю Англию, но хочу, чтобы Хорватия вышла в финал»

Бывший тренер «Локомотива»​ Славен Билич признался, что будет болеть за Хорватию в 1/2 финала матча чемпионата мира-2018 против Англии. Встреча состоится 11 июля в Москве на стадионе «Лужники».

— Не могу солгать и сказать, что мои чувства будут 50 на 50 или даже 99 процентов за Хорватию и 1 процент за Англию, — цитирует Daily Mail Билича. — Я люблю Англию, но на 100 процентов хочу, чтобы моя страна впервые вышла в финал ЧМ-2018.

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