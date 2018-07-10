Ещё
Славен Билич: «Я люблю Англию, но хочу, чтобы Хорватия вышла в финал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Славен Билич: «Я люблю Англию, но хочу, чтобы Хорватия вышла в финал» 

Спорт-Экспресс 12 часов назад
Бывший тренер «Локомотива»​ Славен Билич признался, что будет болеть за Хорватию в 1/2 финала матча чемпионата мира-2018 против Англии. Встреча состоится 11 июля в Москве на стадионе «Лужники».
— Не могу солгать и сказать, что мои чувства будут 50 на 50 или даже 99 процентов за Хорватию и 1 процент за Англию, — цитирует Daily Mail Билича. — Я люблю Англию, но на 100 процентов хочу, чтобы моя страна впервые вышла в финал ЧМ-2018.
Как попасть на чемпионат мира по футболу // Все о чемпионате мира-2018 по футболу // Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ
Спорт-Экспресс: последние новости
Спасатели из Таиланда отказались использовать субмарину Илона Маска Вукоевич оштрафован ФИФА на 15 тысяч долларов за "неспортивное поведение" Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ-2018. В сети появилось еще одно скандальное видео Виды
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков прокомментировал выходку Виды45
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России15
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки12
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео771
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение