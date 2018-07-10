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Головин рассказал об эмоциях после матча с Хорватией
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Головин рассказал об эмоциях после матча с Хорватией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин рассказал об эмоциях после четвертьфинального матча чемпионата мира — 2018 против Хорватии, передает газета «Известия».
"Понятно, что все расстроены. Все мы сожалеем, что не удалось победить Хорватию. Тут даже говорить не о чем. Очень большое разочарование от этого результата у всей команды", — сказал Головин.
Игрок также поблагодарил тренерский штаб.
"Спасибо им всем: и главному тренеру, и его помощникам, и тренерам по физподготовке. Только за счет этого мы добились очень многого. Функционально весь турнир команда была отлично готова к каждой игре", — добавил хавбек.
Подопечные Станислава Черчесова уступили хорватам в серии послематчевых пенальти и завершили выступление на мундиале.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» включился в борьбу за полузащитника сборной России.
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