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Патрик Виейра: «Разочарован, что Балотелли нет на тренировках»
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Патрик Виейра: «Разочарован, что Балотелли нет на тренировках» 

Спорт-Экспресс 11 часов назад
Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра признался, что хотел бы видеть нападающего команды Марио Балотелли на тренировках. Итальянец самовольно не принимает участие в предсезонной подготовке, так как ведет переговоры с «Марселем»​. Текущий контракт Балотелли с «Ниццей» рассчитан до 2019 года.
— Да, я разочарован, потому что уверен, что Марио провел два больших сезона в «Ницце», — цитирует RMC Виейра. — Жаль, что все закончится таким образом. Если игрок хочет уйти, это одно. Но для него было важно приехать, быть здесь, уважать свой контракт и позволить клубам обсудить трансфер, чтобы завершить все это. Например, некоторые игроки, которые находятся в подобных ситуациях, сейчас здесь.
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