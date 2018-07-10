Патрик Виейра: «Разочарован, что Балотелли нет на тренировках»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра признался, что хотел бы видеть нападающего команды Марио Балотелли на тренировках. Итальянец самовольно не принимает участие в предсезонной подготовке, так как ведет переговоры с «Марселем»​. Текущий контракт Балотелли с «Ниццей» рассчитан до 2019 года.

— Да, я разочарован, потому что уверен, что Марио провел два больших сезона в «Ницце», — цитирует RMC Виейра. — Жаль, что все закончится таким образом. Если игрок хочет уйти, это одно. Но для него было важно приехать, быть здесь, уважать свой контракт и позволить клубам обсудить трансфер, чтобы завершить все это. Например, некоторые игроки, которые находятся в подобных ситуациях, сейчас здесь.