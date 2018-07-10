Легенда сборной Швейцарии выразил гордость Черчесовым

Легендарный швейцарский голкипер Паскаль Цубербюлер признался, что во время чемпионата мира — 2018 следил и был рад успехам сборной России под руководством Станислава Черчесова , передает газета «Известия»

"Мы давно знакомы с Черчесовым. Я за ним слежу и знаю, какое давление оказывалось на него перед турниром. Рад и горд, что он показал всем свой характер и ответил на критику лучшим способом — результатом. Перед ним стояла очень трудная задача подготовить сборную к домашнему мундиалю, и он с ней справился", — заявил Цубербюлер.

Под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где уступила команде Хорватии.

Ранее защитник сборной России оценил вклад Черчесова в успех команды.