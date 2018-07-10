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Бышовец отметил пройденное Черчесовым «пекло» перед ЧМ-2018
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Бышовец отметил пройденное Черчесовым «пекло» перед ЧМ-2018 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер наставника сборной России Станислава Черчесова Анатолий Бышовец рассказал о характере своего экс-подопечного, передает газета «Известия».
Бышовец отметил стойкий характер наставника россиян.
"Черчесов не паниковал, проводил широкую ротацию состава в сборной, искал оптимальные сочетания. Стрессоустойчивость и последовательность вообще одни из главных черт характера Стаса. Он не прогибается под обстоятельства, гнет свою линию даже в период локальных неудач, поскольку смотрит на вещи системно и работает на перспективу. Черчесов сделал себя сам как вратарь, а теперь пришел к успеху как тренер, пройдя через самое настоящее пекло", — сказал он.
Под руководством Черчесова сборная России на чемпионате мира — 2018 дошла до четвертьфинала турнира.
Ранее тренер сборной России ответил на критику Андрея Канчельскиса в адрес Черчесова.
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