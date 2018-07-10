Бышовец отметил пройденное Черчесовым «пекло» перед ЧМ-2018

Бышовец отметил стойкий характер наставника россиян.

"Черчесов не паниковал, проводил широкую ротацию состава в сборной, искал оптимальные сочетания. Стрессоустойчивость и последовательность вообще одни из главных черт характера Стаса. Он не прогибается под обстоятельства, гнет свою линию даже в период локальных неудач, поскольку смотрит на вещи системно и работает на перспективу. Черчесов сделал себя сам как вратарь, а теперь пришел к успеху как тренер, пройдя через самое настоящее пекло", — сказал он.

Под руководством Черчесова сборная России на чемпионате мира — 2018 дошла до четвертьфинала турнира.