Ещё
Александр Бубнов: Прошли 1/8 финала, а значит прыгнули выше головы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Бубнов: Прошли 1/8 финала, а значит прыгнули выше головы 

Советский спорт 10 часов назад
— С учетом этого результата, то команде можно поставить четверку. А вот по качеству игры — тройка. Особенно оставляет желать лучшего игра в нападении. Прошли 1/8 финала, а значит прыгнули выше головы. А вот выйди в полуфинал, то это было бы фантастическим результатом.
Александр Бубнов: Акинфеев и Игнашевич — лучшие игроки сборной на ЧМ-2018
Сейчас у нас эйфория — спасибо, все хорошо. Да, это сборная билась и выкладывалась до конца. Но качество игры на тройку, — рассказал Бубнов в эфире «Спорт FM».
Напомним, что сборная России на чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.
Советский спорт: последние новости
Фернандо Торрес подписал контракт с японским клубом (фото) Максим Калиниченко – о хорватской федерации футбола: Чистая трусость, ничего более В Англии сообщили об интересе наставника "Эвертона" к Промесу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России15
Песков прокомментировал выходку Виды24
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео770
«Слава Украине!» и «Белград, гори!»: что имел в виду Вида213
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение