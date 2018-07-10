Александр Бубнов: Прошли 1/8 финала, а значит прыгнули выше головы

— С учетом этого результата, то команде можно поставить четверку. А вот по качеству игры — тройка. Особенно оставляет желать лучшего игра в нападении. Прошли 1/8 финала, а значит прыгнули выше головы. А вот выйди в полуфинал, то это было бы фантастическим результатом.

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Сейчас у нас эйфория — спасибо, все хорошо. Да, это сборная билась и выкладывалась до конца. Но качество игры на тройку, — рассказал Бубнов в эфире «Спорт FM».

Напомним, что сборная России на чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.