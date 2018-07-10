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«Краснодар» поменялся с «Уралом» домашними матчами, «Зенит» — отказался
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«Краснодар» поменялся с «Уралом» домашними матчами, «Зенит» — отказался 

SPORT24.ru 10 часов назад
«Краснодар» и «Урал» поменялись датами домашних матчей. Теперь команды 4 августа сыграют в Екатеринбурге, а 2 декабря — на Кубани.
”Мы очень рады, что летом проведем сразу четыре домашних матча. Мы просили об этом лигу — по возможности ставить больше игр в Екатеринбурге именно в теплое время года, когда ходить на стадион нашим болельщикам наиболее комфортно. Благодарим ФК «Краснодар», который сам предложил нам поменяться кругами”, — сказал пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских.
При этом ”Зенит” отказался меняться с «Уралом» кругами, сообщает. Матч в Санкт-Петербурге состоится 19 августа, а в Екатеринбурге команды сыграют в начале весны 2019 года — предположительно 1 марта.
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