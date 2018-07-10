Далич о подготовке Хорватии к полуфиналу ЧМ-2018

Сборная Хорватии надеется на поддержку болельщиков из России во время полуфинального матча чемпионата мира с Англией. Об этом за сутки до игры заявил главный тренер «шашечных» Златко Далич . Также специалист рассказал о сильных сторонах соперника, поблагодарил Россию за тёплый приём и ответил на вопрос о том, примет ли участие предстоящей встрече вратарь Даниел Субашич.

В отличие от сборной Англии, которая проводила предматчевое занятие в Ленинградской области, хорватская команда получила возможность поближе познакомится с главной ареной текущего ЧМ. По стечению обстоятельств, прибытие подопечных Златко Далича в «Лужники» совпало с экстренным сообщением о срочной эвакуации со стадиона. Однако несколько минут спустя взволнованных журналистов успокоили волонтёры: система оповещения сработала по ошибке.

В результате хорваты получили возможность спокойно поработать на газоне «Лужников». Всё внимание репортёров было приковано к стражу ворот команды Даниелу Субашичу. Накануне голкипер, получивший повреждение в матче с Россией, пропустил тренировку, но за сутки до решающего матча всё же вернулся в общую группу. Однако тренерский штаб команды до сих пор не уверен, что основной вратарь сможет принять участие в матче. Об этом заявил сам наставник хорватов Златко Далич.

«У нас отличные футболисты, они играют в лучших клубах Европы»

— Сыграет ли с Англией Даниел Субашич?

— Конечно, хочется, чтобы все игроки были готовы на сто процентов. Игра слишком важна, чтобы рисковать, после тренировки я окончательно определюсь, кто выйдет на поле.

— У вас есть ответ на вопрос, как вашей команде удалось пройти так далеко на этом турнире?

— Рецепт прост: у нас хорошие футболисты, они играют в лучших клубах Европы. Однако за последние десять лет мы не добивались высоких результатов. Как минимум, не оправдывали надежд нашей страны. Знаете, думаю, это поколение игроков было недооценено, а теперь они навсегда останутся в истории хорватского футбола.

— Вас не удивляет, что опытный 32-летний Лука Модрич на поле смотрится активнее многих куда более молодых партнёров?

— Его лучшее качество — это вездесущность. Даже я удивляюсь, как спустя 120 минут игры он бежит за мячом. Это и правда поразительно. Правда все мы понимаем, что это последний турнир Луки в составе национальной команды. Однако нынешний успех команды — это не работа одного Модрича, а заслуга всего коллектива.

— Вы изучили сборную Англии?

— Да, мы детально разобрали команду буквально по косточкам, знаем, где ждать угроз от англичан. Их конёк — это стандартные положения. Но я бы не сказал, что мы ощущаем какое-то сильное давление. Мы приехали сюда показать всё, на что способны, не важно, кто находится по ту сторону футбольного поля.

— Вы как-то используете данные и статистику, которые предоставляет ФИФА?

— Это полезная система, помогающая подтвердить то, что мы видим со скамейки запасных. Правда, времени для использования этих данных не так уж и много, по ходу игры практически нет возможности что-то изменить.

— Как думаете, что произойдёт в Хорватии, если ваша команда пройдёт англичан, а после завоюет Кубок мира?

— У нас такая страна, где ничего нельзя исключать. Каждый считает себя тренером, так что, наверное, никого ничем не удивишь. Но если честно, очень подкупает, как на родине празднуют наши победы. Это и заставляет двигаться дальше. В целом, в стране внимательно относятся к футболу, и выход в полуфинал ЧМ спустя 20 лет — заслуженное достижение. Футбол делает людей счастливыми, даже не представляю, что будет, если мы действительно выиграем этот турнир.

— К хорватской сборной всегда очень тепло относились российские болельщики. Как думаете, поддержат ли россияне вашу команду в полуфинале и как на этом отразится история с высказываниями Домагоя Виды и Огнена Вукоевича?

— Я благодарен за всё, что мы пережили в эти дни в России. На каждом шагу нас встречают, как своих, за нас болеют на всех стадионах. Конечно, мы ждём поддержки от россиян, ведь футбол объединяет людей.

«Хочется, чтобы русские фанаты поддержали нас»

Помимо Далича на вопросы журналистов ответил защитник Деян Ловрен . Выбор на него пал не случайно. Ловрен играет в английской Премьер-лиге, защищает цвета «Ливерпуля» и лучше всех в своей команде знает, как обороняться против Гарри Кейна и его партнёров. Однако по мнению 28-летнего хорвата, его партнёры по команде не нуждаются в дополнительных советах.

— Как игрок АПЛ вы готовы завтра испортить настроение миллионам англичан?

— Если честно, я не слежу за тем, что происходит в Англии. На данный момент меня волнует только то, что происходит у меня на родине, в Хорватии. Конечно, примерно представляю, какое настроение царит в Британии, но не буду желать удачи Англии. Они хотят выиграть, мы хотим того же. Игра будет непростой.

— Вы прекрасно знаете манеру игры вашего одноклубника Джордана Хендерсона . Уже рассказали команде, как играть против него?

— Да, конечно, я хорошо знаю Хендерсона и других игроков сборной Англии, встречаюсь с ними каждую неделю. Но и без меня хорватские игроки в курсе сильных сторон будущего соперника. Партнёры не нуждаются в моих подсказках.

— Осознаёте, насколько важна для Хорватии предстоящая игра?

— Знаете, у нас небольшая страна, однако спортсменов хватает. Приятно, что в последние несколько дней в адрес футболистов на родине было сказано немало тёплых слов.

Мы уже добрались до полуфинала ЧМ. Это отличный результат, но хотим большего! Тренер поверил в нас, и мы хотим оправдать это доверие. Выйти в финал — вот наша цель. В команде у всех хорошее настроение, мы чувствуем поддержку страны, которая служит для нас дополнительным импульсом.

— Ваша команда выиграла два матча в плей-офф по пенальти. Согласны с тем, что Хорватия устала больше, чем Англия?

— Да, когда два раза играешь по 120 минут, это непросто. Но у нас было время на восстановление, думаю, все успели прийти в себя. По крайней мере, я чувствую в себе силы для борьбы на поле. К тому же в такие важные моменты ты забываешь о боли и усталости.

— За счёт чего вам удалось добраться так далеко на турнире?

— Бог наградил нас талантом, который мы помножили на труд. Конечно, это огромное счастье — получить возможность подарить наших соотечественникам такой праздник.

— Болельщики сборной России всегда поддерживали Хорватию. Как думаете, изменится ли это отношение после высказывания вашего партнёра Виды?

— Не устану повторять, что это лучший турнир, на котором мне довелось побывать. Могу только поздравить Россию с такой организацией. Конечно, хочется, чтобы русские фанаты поддержали нас, у нас похожие языки, да и культура в целом.