Валуев назвал пятёрку лучших игроков сборной России на ЧМ-2018

«Игра сборной на чемпионате мира — успех или провал? Безусловно, успех. Вошли в восьмерку лучших команд мира. Народ сплотился в едином порыве. Парни показали полную самоотдачу, играли с душой. И у них получалось. Спасибо ребятам.

Пятерка лучших игроков сборной? Акинфеев, Дзюба, Зобнин, Головин, Черышев», — написал Валуев в своей конференции.