Валуев назвал пятёрку лучших игроков сборной России на ЧМ-2018 

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев назвал Игоря Акинфеева, Артема Дзюбу, Романа Зобнина, Александра Головина и Дениса Черышева лучшими игроками сборной России, которая впервые в своей истории вышла в 1/8 финала ЧМ, где одержала победу над Испанией — 1:1 (по пенальти — 4:3). В четвертьфинале российские футболисты уступили команде Хорватии — 2:2 (по пенальти — 2:4).
«Игра сборной на чемпионате мира — успех или провал? Безусловно, успех. Вошли в восьмерку лучших команд мира. Народ сплотился в едином порыве. Парни показали полную самоотдачу, играли с душой. И у них получалось. Спасибо ребятам.
Пятерка лучших игроков сборной? Акинфеев, Дзюба, Зобнин, Головин, Черышев», — написал Валуев в своей конференции.